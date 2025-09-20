Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025
En vivo: Canal 7 transmite la gran final del Clausura de la Liga Santiagueña entre Sportivo y Comercio por los 60 años

La jornada se pondrá en marcha en la “Capital del Agro”. La transmisión comenzará a las 15.45.

Hoy 15:19

La definición del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña tendrá cobertura especial. Canal 7 Satelital transmitirá en vivo la primera final entre Comercio y Sportivo Fernández, este domingo desde las 15.45, en la “Capital del Agro”.

El partido genera una gran expectativa porque no solo consagrará al campeón del Clausura “60 años de Canal 7”, sino que además otorgará al ganador el boleto a la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur.

La transmisión contará con un amplio despliegue técnico y periodístico. Pablo Pereyra estará en los relatos, acompañado por los comentarios de Juan Manuel Martínez, mientras que Federico Chara seguirá las alternativas desde el campo de juego.

Con esta cobertura, Canal 7 vuelve a estar presente en otra gran definición del fútbol local, llevando la emoción de la final de la Liga Santiagueña a los hogares de todo Santiago del Estero.

