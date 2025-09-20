A 100 días de su detención, Cristina Kirchner saludó desde el balcón a los militantes

Cerca de las 15 horas, militantes de Fuerza Patria se concentraron en San José 1111 para exigir la liberación de la exmandataria. Cristina Kirchner salió al balcón para agradecer el apoyo en el marco de su lucha política.

En medio de la campaña política rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo se moviliza este sábado hacia el departamento donde Cristina Kirchner cumple la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad. La cita comenzó cerca de las 15 en San José 1111, Constitución.

Minutos después de la llegada de una buena cantidad de manifestantes, la expresidenta salió al balcón a saludar a la gente que se acercó a las inmediaciones de su hogar. Además, arengó a la militancia y se sumó a los cánticos.

Entre los asistentes, se hicieron presentes dirigentes de primera línea en el kirchnerismo como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro. También estuvo el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien afirmó: “Estar junto a Cristina es un acto de resistencia y esperanza”. Y agregó: “Cada día queda más claro que el objetivo era proscribirla para saquear el país”.

“Es una condena injusta. Es una causa armada. Cristina es una mujer inocente y lo que estamos viendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares, gobiernos que trabajen por el salario de los trabajadores, por la recuperación de la industria nacional, por la educación pública, gratuita y de calidad, que es eso lo que hizo Cristina y eso es lo que no le perdonan. Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, expresó la jefa comunal.

En la marcha hubo también una columna de Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, aseguró el mandatario horas antes de la movilización.

Horas antes Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei y acusó al Presidente y al equipo económico de estar “financiado la fuga a dólar barato”.

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, expresó la expresidenta en su cuenta de X durante la mañana del sábado.