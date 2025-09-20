La reacción de Flavio Briatore cuando Colapinto chocó en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El italiano no ocultó su gesto de preocupación tras el accidente del piloto argentino.

Hoy 11:08

El argentino Franco Colapinto sufrió un frustrante final en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán al chocar contra uno de los muros del circuito callejero de Bakú. El piloto de Alpine buscaba meterse entre los 15 mejores para avanzar a la Q2, pero perdió el control de su monoplaza en una de las curvas.

La transmisión oficial enfocó de inmediato al italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, quien mostró un gesto de preocupación y alcanzó a decir: “ya está”. La tensión fue mayor porque casi en simultáneo el otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, también se despistó y quedó relegado al 19° puesto de la parrilla de salida.

Colapinto marchaba en el 16° lugar provisional cuando sufrió el fuerte golpe. Afortunadamente, salió caminando por sus propios medios y desde el equipo confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Los ingenieros de Alpine evaluarán si el monoplaza necesita un cambio de caja de cambios o incluso de motor, lo que podría complicar aún más el panorama. La eliminación del argentino, sumada al mal resultado de Gasly, deja a la escudería en un sábado negro y con ambos autos fuera de la lucha por posiciones importantes.