La China Suárez volvió al país y logró evadir a los periodistas en el aeropuerto

Pese a la espera de la prensa en el aeropuerto, La China Suárez se escapó de los fotógrafos y compartió en redes sociales su primer movimiento al llegar a la Argentina.

Hoy 18:27

Aseguran que la China Suárez llegó a la Argentina y logró lo inesperado: burlar la guardia periodística que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La actriz habría salido por otro sector de forma cautelosa, para evitar preguntas sobre la polémica que se instaló hace pocos días por el tema de la escolarización de sus hijos en Turquía.

Esto se infiere, debido a que varios medios señalaron este viernes, que los hijos menores de la actriz regresaban a la Argentina este sábado, como parte de los acuerdos legales que logró establecer con Benjamín Vicuña. Es posible que Eugenia decidiera acompañarlos en esta oportunidad.

Pero además, la cantante publicó este sábado en sus historias de Instagram, un collage de fotos junto a su mejor amiga de la infancia, Agustina Uslenghi, quien hasta donde se conoce está residenciada en el país. Sobre la postal compuesta, la China escribió en enigmático “Primera parada”, seguido de un emoji de corazón rojo y el usuario de su anfitriona.