Video: Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo esquivó dos veces

Hoy 18:33

Evangelina Anderson se encuentra adaptándose a una nueva etapa de su vida, recientemente separada de Martín Demichelis, está soltera por primera vez en casi dos décadas. En este contexto viajó, junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de ella, a la ciudad de Milán para ser parte de la Semana de la Moda, entre desfile y desfile organizaron una reunión con Milca Gili y protagonizaron un particular momento.

Durante el encuentro, Eros Ramazzotti, cantante italiano de fama internacional, se unió al grupo, despertando curiosidad y atención entre las presentes y los seguidores del evento. Mientras recorrían las calles de Milán, los integrantes del grupo se filmaron entonando una de las canciones del reconocido artista, quien posaba junto a Anderson. El ambiente de alegría y complicidad quedó retratado en las imágenes y registros que adquirieron notoriedad en redes sociales.

La dinámica del almuerzo, marcada por la música y la distensión, llevó a que Ramazzotti se mostrara cada vez más cercano a Evangelina. Entre estrofa y estrofa fue ganando confianza, hasta que en un momento decidió avanzar más allá y, de manera sorpresiva, intentó besarla. Anderson reaccionó con rapidez y, ante la mirada del resto, rechazó el gesto agachándose, evitando así el contacto. Este episodio no fue aislado: segundos después, el cantante repitió la maniobra, mientras el grupo reía. El video lo compartió Gili en sus historias de Instagram, etiquetando a la argentina, y le sumó la frase: “Alguien se enamoró…”.

La situación se volvió el centro de la atención dentro del almuerzo, donde Evangelina nuevamente optó por marcar distancia, alejándose del lugar y dejando en claro su postura frente al avance no correspondido. Más allá del episodio con Ramazzotti, el viaje se consolidó como un período de nuevas experiencias y renovadas amistades para Anderson, reflejando su proceso de adaptación a una etapa inédita, marcada por la autonomía y la construcción de nuevos proyectos personales.

La situación se convirtió en centro de comentarios, pero el episodio con Anderson no resulta inédito en el historial del cantante italiano. No es la primera vez que Eros muestra interés en una figura argentina mediática. En el año 2021, en medio del resonante escándalo marital entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la panelista Yanina Latorre reveló en el ciclo Los Ángeles de la Mañana que el intérprete italiano también intentó acercarse a la empresaria. El revuelo mediático no tardó en multiplicarse cuando Latorre contó que Ramazzotti se había puesto en contacto con Wanda justo en los días en que la ruptura sacudía los programas de espectáculos y las redes sociales.