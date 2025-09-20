Victorias de Jorge Newbery, Belgrano, Normal Banda y Nicolás Avellaneda por el Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Vencieron este viernes a Juventud, Sportivo Colón, Independiente y Olímpico, respectivamente.

Hoy 18:41

Se completó la cuarta fecha del Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” y se registraron triunfos destacados de Jorge Newbery, Belgrano, Normal Banda y Nicolás Avellaneda.

En la Zona 1, Jorge Newbery superó con autoridad a Juventud como local por 96-56. El goleador del partido fue Juan Ignacio Loto Turk, con 16 puntos, mientras que en la visita se destacó Alvaro Pereyra Llapur con 14 unidades.

En el otro duelo de la misma zona, Belgrano venció a Sportivo Colón 82-58 como visitante. Agustín Cruella lideró a los vencedores con 20 puntos, y Santiago Iturre fue el máximo anotador en el local con 17.

En la Zona 2, Normal Banda derrotó como local a Independiente BBC 82-72, con una gran actuación de Luis Marchetti, autor de 23 puntos. Por su parte, en la visita se destacó Horacio Achaval con 19 unidades.

El duelo más ajustado de la jornada lo protagonizaron Nicolás Avellaneda y Olímpico, con triunfo del Celeste por 91-86. El máximo goleador del encuentro fue David Pérez en el Negro con 24 puntos, mientras que en el vencedor brilló Facundo Prado con 16.

La fecha había arrancado el miércoles, con victorias de Tiro Federal sobre Quimsa por 87-78, con Maxi Canavó como figura y goleador con 31 puntos, y de Huracán, que se impuso agónicamente a Red Star 69-68 en un cierre electrizante.