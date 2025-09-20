Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Argentinos Juniors goleó a Banfield y se acerca a puestos de clasificación

El Bicho fue contundente y venció al Taladro por 3-0 en La Paternal.

Hoy 21:20
Argentinos Juniors festejo

TEMAS Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Atlético Banfield Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sportivo Fernández y Comercio no se sacaron diferencias en la primera final de la “Copa Canal 7”
  2. 2. Nada peor que tu ex: Albon tocó a Colapinto, le arruinó la carrera y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  3. 3. Un motociclista falleció tras derrapar y sufrir graves heridas en su cabeza
  4. 4. “¿Cómo podemos arreglar?”: un hombre intentó coimear a un policía tras una infracción de tránsito
  5. 5. En vivo: Central Córdoba afronta un duelo clave buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT