Argentinos Juniors quiere volver al triunfo ante un Banfield en alza

El Bicho recibe al Taladro por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 01:08

Este domingo, Argentinos Juniors y Banfield se enfrentarán desde las 19.00 en el estadio Diego Armando Maradona, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium, con arbitraje de Fernando Echenique y VAR a cargo de Felipe Viola.

El Bicho busca volver a mostrar el nivel del Apertura y acercarse a los puestos de playoffs y a las plazas que otorgan acceso a la próxima Copa Libertadores. Tras un buen primer semestre, en el que fue líder de su zona, Argentinos tuvo un Clausura irregular y viene de perder 2-0 ante Instituto, en un duelo que terminó con la expulsión del entrenador Nicolás Diez y del defensor Francisco Álvarez.

Por su parte, Banfield atraviesa un gran momento bajo la dirección técnica de Pedro Troglio. El Taladro suma cinco victorias en nueve partidos y llega con la intención de conseguir su tercera victoria consecutiva, tras imponerse por 1-0 frente a Tigre y Independiente. A pesar de haber vendido a su capitán Alexis Maldonado, el equipo ha demostrado solidez tanto de local como de visitante, con goles decisivos de Mauro Méndez y Martín Río en los últimos encuentros.

El choque promete ser intenso, con Argentinos buscando recuperar su confianza y regularidad, mientras que Banfield intentará continuar con su racha positiva y consolidarse entre los mejores del torneo.