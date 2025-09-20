Fatal accidente en Bolívar: volcó con su camioneta en medio de intensas lluvias

La víctima perdió el control de la camioneta en una zona afectada por intensas lluvias. El vehículo terminó volcado a la vera del camino.

Hoy 18:56

Un hombre de 67 años murió este sábado al volcar con su camioneta en la Ruta Nacional 205 durante el temporal que azotó la localidad bonaerense de Bolívar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió esta mañana, a la altura del kilómetro 287, a pocos metros de La Nicolasa. La víctima es Edberto Rodolfo Fuentes, que viajaba solo y murió en el acto.

Fuentes policiales indicaron que Fuentes, que era de Bolívar, viajaba en dirección a Saladillo. El impacto fue tal que la camioneta quedó dada vuelta y en el lado contrario de la banquina en la que circulaba.

A pesar de que las causas exactas del vuelco aún estaban bajo investigación, la policía cree que el despiste ocurrió por el estado resbaladizo de la calzada.

Además de la policía local y los bomberos, una ambulancia acudió a la escena. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los médicos, no lograron salvar a la víctima.

También trabajaron agentes de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Minutos antes, ocurrió otro vuelco en la misma ruta y a pocos kilómetros de distancia. En este caso, un auto despistó a la altura de la localidad de Unzué, aunque nadie resultó herido.