Matías Alé reveló cómo perdió su fortuna: “Tiraba la guita"

El actor confesó que, en el pico de su carrera, no supo manejar el dinero. Reconoció que derrochaba sin control y que los tratamientos prolongados de salud mental también afectaron su economía.

Hoy 19:00

Para Matías Alé casarse con Martina Vignolo, con quien se comprometió en medio de los premios Martín Fierro Federal en 2024, es, sin duda, uno de los momentos mas felices de su vida.

En plena efervescencia por su prometedor futuro personal y profesional, el actor repasó algunos episodios de su vida en el ciclo Dosis Semanal (El Nueve) con Augusto Pomar, donde no eludió temas dolorosos como sus dificultades económicas y problemas de salud mental.

En este sentido, el actor habló sobre su mejor momento profesional en el que accedió a todo tipo de lujos y oportunidades. “De todo tuve, mucho. Todo, todo. Sobre todo, mucha guita. La tiraba y seguía laburando. ¿Qué hacía? Nada. Compraba autos, invertía comprando departamentos de pozo".

Luego, Alé justificó como en pocos años, sus activos comenzaron a decaer: “Después, no es que fui desordenado, pero cuando todo te llega de golpe y no tenés personas, tal vez un padre, una persona que te oriente, yo estaba solo...”.

Luego, se refirió a la época en la que sufrió brotes psicóticos y su salud mental agravó: "Cuando me enfermé también perdí mucho, porque fueron laburos no bien remunerados y perder guita en tratamientos, medicina, profesionales… Ese dinero no está más y hoy, si me entran 10, intento guardar 3 para pagarle una facultad a mi hijo o hacer el casamiento”, cerró.