Sorpresiva aparición de una iguana colorada en Real Sayana

La misma fue captada en un camino vecinal, por un jóven que se vio sorprendido por el gran tamaño del espécimen.
El reptil fue avistado en horas de la siesta de este sábado en un camino vecinal cercano a la localidad de Real Sayana, y el tamaño del mismo sorprendió a un jóven que decidió captar su andar mediante un video.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La iguana colorada (denominado Salvator rufescens) es una especie nativa de Santiago del Estero y del área del Chaco, y su aparición es un fenómeno natural dentro de su hábitat. Sin embargo, su visibilidad puede aumentar en primavera y verano cuando está más activa, y puede ser observada en la zona rural o periurbana, especialmente cerca de quebrachales o áreas de vegetación.
La iguana colorada es más robusta. Incluso su cola es más corta y gruesa. Su andar es pesado, pero ante el peligro corre a gran velocidad. Dicen los paisanos que la iguana teme a las tormentas, que si un trueno la sorprende a campo abierto, regresa rápidamente a la cueva por el camino más corto, atropellando cualquier obstáculo.
Para los santiagueños, que conocen la iguana colorada, la denominan en quichua como el Ckaran Puca.