Cristiano Ronaldo se aleja de Messi y está cada vez más cerca de los mil goles

El astro portugués marcó en dos oportunidades en el triunfo 5-1 sobre Al-Riyadh, quedando a tan solo 45 tantos de las cuatros cifras y estirando nuevamente su diferencia sobre la Pulga.

Hoy 19:40

Cristiano Ronaldo volvió a brillar en Arabia Saudita al marcar un doblete en la goleada de Al-Nassr sobre Al-Riyadh, por la tercera fecha de la Saudi Pro League 2025/26. Los tantos le permiten al portugués acercarse a la histórica marca de los mil goles y, al mismo tiempo, tomar distancia nuevamente de Lionel Messi, que venía de convertir ante Seattle Sounders.

El cinco veces ganador del Balón de Oro apareció en el tramo final del primer tiempo con una gran definición para sellar el 3-0 transitorio, que además significó el gol número 944 de su carrera. En la segunda parte volvió a decir presente en la red y estiró la diferencia para Al-Nassr, alcanzando el tanto 945, a solo 55 gritos de las cuatro cifras.

Con esta nueva actuación, Cristiano Ronaldo amplió la diferencia sobre Lionel Messi, quien acumula 880 goles oficiales en su carrera profesional. La brecha actual es de 65 tantos en favor del portugués. Sin embargo, la Pulga consiguió un récord particular: días atrás, con 38 años y 84 días, se transformó en el jugador que más rápido llegó a los 880 goles, superando la marca de CR7, que alcanzó esa cifra con 39 años y 54 días tras disputar 1214 partidos.

El pulso goleador entre las dos leyendas continúa vigente y mantiene en vilo al mundo del fútbol, con un Cristiano Ronaldo cada vez más cerca de los mil goles y un Messi que, pese a la desventaja, sigue rompiendo récords de precocidad.