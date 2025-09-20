Añatuya: la policía retuvo una moto con pedido de secuestro de la provincia

El hecho ocurrió mientras el personal de prevención realizaba recorridos rutinarios por la ciudad.

Hoy 19:35

La Policía de Añatuya, a través de la Departamental 13, realizó un procedimiento en el que se sacó de circulación una moto con pedido de secuestro desde la provincia de Santa Fe.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió mientras el personal de prevención realizaba recorridos rutinarios por la ciudad.

Los efectivos divisaron una moto Honda de color negro estacionada en la Avenida Wofcy y Pueyrredon, que no cumplía con las medidas de seguridad para circular, ya que no tenía luces delanteras, traseras, luces de giro, espejos ni patente colocada.

Al entrevistar al conductor, un joven con domicilio en el barrio Santa Rafaela, se le solicitó la documentación, manifestó no tener en ese momento, pero sí en su domicilio.

Tras consultar con la planta verificadora, se comprobó que la moto estaba radicada en Rosario y tenía un pedido de secuestro desde el año 2024 por la Policía de Santa Fe.

Inmediatamente el conductor y la moto fueron trasladados a la Comisaría 41 para realizar las correspondientes diligencias.

La Policía continúa investigando el caso y trabajando para determinar como llegó la moto a nuestra ciudad.