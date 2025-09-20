“Este deporte da revancha”: el posteo de Colapinto tras el choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El argentino utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de aliento a sus seguidores en la previa a la carrera de este domingo.

Hoy 19:50

Franco Colapinto protagonizó un duro momento durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino, que venía de menor a mayor en las actividades previas, perdió el control de su monoplaza y golpeó contra el muro en los últimos segundos de la Q1, lo que le impidió seguir en pista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La reacción de Flavio Briatore cuando Colapinto chocó en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El joven de 21 años intentaba meterse entre los 15 mejores para avanzar a la Q2, mostrando buenos parciales en el trazado urbano de Bakú. Sin embargo, la dificultad de una de las curvas más exigentes lo dejó fuera de competencia. Tras el accidente, Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales acompañado de varias fotos en blanco y negro.

“Día duuuuuuuro... Hoy nos llevó el viento, pero lo lindo de este deporte es que siempre da revancha. Ya van a venir los días para los que tanto trabajamos”, escribió junto a la canción Se fueron los amigos, de Los Palmeras.

Te recomendamos: Video: así fue el choque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1

La acción en Azerbaiyán continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 8:00 (hora de Argentina), donde Colapinto buscará dar pelea desde el fondo tras un golpe anímico que no lo baja de su objetivo en la máxima categoría.