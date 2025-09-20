Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025
Somos Deporte

Atención Güemes: perdió Arsenal y Ferro le ganó a Almagro

Los rivales del Gaucho en la lucha por la permanencia salieron a escena este sábado.

Hoy 20:04

La fecha 32 de la Primera Nacional comenzó este sábado con partidos claves en la lucha por la permanencia, donde los resultados dejaron a Güemes con un panorama alentador pensando en el cierre del campeonato.

Deportivo Maipú superó a Arsenal por 2-1 como visitante y hundió al equipo de Sarandí en zona de descenso con 31 puntos. La derrota fue celebrada en La Isla, ya que el conjunto de Pablo Martel se mantiene por encima en la tabla con 33 unidades.

Por otro lado, en otro duelo directo por la permanencia, Ferro venció a Almagro por 1-0 como visitante y alcanzó los 35 puntos. El Tricolor, que será rival del Gaucho en la última fecha, quedó con 34 unidades.

Con estos resultados, Güemes visitará el lunes a Quilmes desde las 21.05, sabiendo que tiene la gran oportunidad de sumar para despegarse del fondo y tomar aire en la lucha por mantener la categoría.

