Pinto celebró sus 135 años con anuncios de obras y un fuerte mensaje de unidad

El vicegobernador Carlos Silva Neder encabezó el acto en representación del gobernador Zamora. Se anunciaron importantes obras como la inminente inauguración de un nuevo hospital y un jardín de infantes.

La ciudad de Pinto, en el departamento Aguirre, conmemoró este sábado su 135° aniversario fundacional con un emotivo acto protocolar que reunió a autoridades provinciales, municipales y vecinos.

En representación del gobernador Gerardo Zamora, estuvo presente el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por el intendente anfitrión Jorge Leguizamón, el secretario Legislativo Dr. Luis Herrera, presidente del Concejo Deliberante local, Nené Álvarez y la senadora nacional (MP) Blanca Porcel de Ricobelli, entre otros funcionarios.

En su discurso, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Zamora y destacó: “Venimos a Pinto a ratificar el compromiso del Gobernador de la Provincia con la gestión municipal y con toda la comunidad de Pinto".

"Próximamente estaremos en esta ciudad con el gobernador Zamora inaugurando el nuevo hospital que se está terminando, un moderno centro de salud equipado con tecnología de última generación y que será atendido por profesionales de distintas especialidades. También dejará inaugurado el edificio del Jardín de Infantes. Esto no es otra cosa más que una demostración muy clara de que el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero pone en valor el proyecto de un Estado presente", enfatizó.

Agregó: "Con el hospital que se inaugurará aquí, ya son siete en toda la provincia. También se habilitaron edificios escolares nuevos y refaccionados. Otra muestra muy clara de que el Estado apuesta a la educación convencido de que solamente así las asimetrías van a desaparecer, porque la educación es la única manera de lograr el desarrollo y el crecimiento de los pueblos".

"Muchas gracias a todas las instituciones que vienen trabajando y que se encuentran unidas en esta comunidad. Pinto forma parte de ese gran proyecto de unidad provincial porque aquí también hay una comunidad unida y solamente sobre la unión de las comunidades el desarrollo de los pueblos se puede lograr", remarcó.

Por su parte, el intendente Jorge Leguizamón agradeció el acompañamiento permanente de la provincia y sostuvo que, “al igual que en todo el territorio santiagueño, en Pinto seguimos creciendo gracias a la mano amiga del gobernador Zamora y su equipo”.

Durante la ceremonia se entregaron decretos de Huésped de Honor, una placa recordatoria y una declaración de Interés emitida por la Cámara de Diputados.

La jornada contó con la presencia de intendentes de localidades cercanas, comisionados municipales, representantes de instituciones educativas, culturales y de seguridad, además de un nutrido público que luego acompañó el tradicional desfile cívico-militar por las calles de la ciudad.

La Banda de Música de la Provincia entregó al público presente un nutrido repertorio en la parte artística.