"La construcción del milagro": el nuevo libro de Javier Milei será presentado en octubre

Además de haber anunciado un encuentro con Donald Trump en el marco de su agenda internacional, Javier Milei confirmó este sábado una nueva presentación pública: será el lunes 6 de octubre para presentar su nuevo libro, "La construcción del milagro".

La última publicación del Presidente ("Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica") fue presentado en el Luna Park en mayo del año pasado El nuevo escenario es el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 espectadores. Las inscripciones para ingresar ya están habilitadas y son gratuitas.

La editorial que publicará "La construcción del milagro" es Hojas del Sur, sello que forma parte del equipo organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba. En el catálogo de la editorial aparecen varios autores referenciados con la ideología libertaria, como Nicolás Marquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.