Neder: “Hay que contrarrestar el odio y el individualismo de Milei”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista encabezó un multitudinario plenario en La Banda, donde destacó su compromiso con las PyMES y la familia trabajadora. También criticó la gestión del gobierno de Milei.

Frente Fuerza Patria Peronista realizó este sábado un multitudinario plenario militante en el Circuito N° 44 de La Banda, llevado a cabo en instalaciones del Club Villa Suaya, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputada nacional, Lucía Corlli; y a diputado provincial, Álvaro “Chueco” Blanco, entre otros.

Precisamente las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de “Chueco” Blanco, quien tras agradecer a la concurrencia su acompañamiento y apoyo, se preguntó: “¿Porque el Gobierno Nacional nos está haciendo esto a los argentinos, porque se maltrata a tanta gente? Mi respuesta es: hay que frenarlo a Milei, y la única manera es con Fuerza Patria Peronista. Así que a militar y militar, para que el 26 de octubre triunfe el peronismo”, remarcó.

En su mensaje José Emilio “Pichón” Neder destacó “la presencia aquí de muchos jóvenes militantes, me llena de alegría. Hay que contrarrestar ese mensaje de odio y de individualismo perverso como guía que este personaje atrevido que hoy gobierna el país instaló. Eso es hacer retroceder a la Nación, por eso el otro día tuvo una contundente respuesta negativa en las urnas de la provincia de Buenos Aires, y ahora en octubre la va a tener en todo el país”.

“Siempre que gobierna la derecha el resultado es el mismo: no atienden la necesidad de la gente, no hacen una vivienda, ni una ruta ni ninguna obra, endeudan al país, desprotegen a las PyMES, a los trabajadores, a los jubilados. Ya en el colmo festejan vetar una Ley de Discapacidad, no tienen idea el daño que provocaron en tantas familias”, fustigó.

“Tengo bien claro lo que represento y cuál es mi compromiso permanente: el apoyo a las PyMES, a la familia de cada empleado y propietario de ese tejido productivo que cumple una función extraordinaria, a la gente humilde que necesita un Estado presente para proyectar igualdad de oportunidades, a un modelo de país con valores de solidaridad, integración y amistad. El 26 de octubre a llenar las urnas con los votos del peronismo”, concluyó.