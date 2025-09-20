Arthur Pilard y Saya Sakakibara brillaron en la Copa del Mundo de BMX en Santiago del Estero

El francés y la australiana ganaron la ronda 5 en la pista santiagueña frente a un gran marco de público.

Hoy 22:14

El francés Arthur Pilard y la australiana Saya Sakakibara se consagraron este sábado en la ronda 5 de la Copa del Mundo de BMX, disputada en el circuito internacional “14 de mayo” de Santiago del Estero, que recibió a 300 pilotos de 26 países y contó con un gran marco de público.

En la categoría Elite Men, Pilard se impuso con un tiempo de 29.898 segundos, escoltado por el argentino Gonzalo Molina (30.322), que volvió a subirse al podio ante su gente, y el estadounidense Cameron Wood (30.522). Más atrás se ubicaron el francés Sylvain André (31.507), su compatriota Eddy Clerte (31.507) y el suizo Simon Marquart (32.426).

En Elite Women, Sakakibara mostró toda su jerarquía y ganó la final con un registro de 32.852 segundos, superando por escaso margen a la suiza Zoe Claessens (32.901) y a la neerlandesa Laura Smulders (33.612), quienes completaron el podio.

La jornada también tuvo acción en Sub-23, con el triunfo del francés Jacquet Mathis entre los varones, seguido por el argentino Federico Capello y el neerlandés Jason Noordam. En tanto, en mujeres la victoria fue para la neerlandesa Michelle Wissing, escoltada por Lily Greenouh y la estadounidense Alexis Alden.

La actividad continuará este domingo en la “Capital del BMX”, donde los mejores exponentes del mundo volverán a demostrar su nivel en busca de los puntos más importantes del calendario internacional.