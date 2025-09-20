Ingresar
La Municipalidad presenta este domingo el Festival de la Primavera en la Plaza Añoranzas

El encuentro convoca a la juventud en un espacio de recreación y de confraternidad entre amigos.

Hoy 22:16

La Municipalidad de la Capital organizará este domingo el festival Día de la Primavera y de los Estudiantes con entrada libre y gratuita y con la presencia de destacados artistas de diferentes géneros musicales.

En el escenario de plaza Añoranzas, se presentarán Callejero Fino, Tuti DJ ft. DJ Pereira Remix, Los Bonys, Celena, JL y Los Buenos del Cuarteto, Chavakanos, Rocío Gonzalez de La Voz Argentina y los Dj invitados Soga, Esteban Díaz y Lautaro Navarrete.

El encuentro convoca a la juventud en un espacio de recreación y de confraternidad entre amigos.

