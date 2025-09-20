El nuevo Parque Mama Antula está abierto todos los días en el horario de 8.30 a 22 horas

El parque está ubicado entre la avenida Núñez del Prado, Alsina y Gumersindo Sayago y cuenta con casi siete hectáreas para el encuentro de las familias, el deporte, la naturaleza y el homenaje a la santa Mama Antula.

Hoy 22:17

El nuevo Parque Mama Antula inaugurado por la Municipalidad de la Capital informó sus horarios de visitas para disfrutar de su equipamiento para actividades recreativas, deportivas y culturales destinadas a las familias.

Tal es así que sus puertas están abiertas todos los días en horario corrido desde las 8:30 hasta las 22 horas.

También los visitantes podrán acceder a las visitas guiadas por personal del municipio. Turno mañana: 9:30,10:30 y 11:30. Turno tarde: 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30.

El espacio, que tiene tres accesos, cuenta con un innovador equipamiento urbano, como una pista de atletismo con piso de caucho de más de 700 metros, rodeado por una bici senda de 1.000 metros de extensión; además de mesas de ping pog, dos canchas de básquet de 3 x 3 y un perímetro con aparatos de ejercicios físicos.

Como elemento preponderante, se destaca el puente peatonal como un punto panorámico para el peatón.

Se destinó un área para merenderos, con un sistema para la carga de celulares y calentar agua, bebederos con receptáculos para mascotas, cestos y bicicleteros. También se incorporó un sector de juegos de vanguardia para niños de diferentes edades, una zona con mesas para ajedrez y otra área para picnics.

El parque tiene 10 postas que evocan la vida y el legado de Mama Antula, en la caminería central. En todo el parque se respetó la arboleda original del lugar. También se instaló iluminación led eléctrica y solar, además de luces ornamentales.