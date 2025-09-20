Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Quimsa cerró su pretemporada con un triunfo ante Atenas en Córdoba

La Fusión se impuso sobre el Griego por 86-73 en su último ensayo antes de la competencia oficial.

Hoy 23:04

Quimsa venció a Atenas de Córdoba por 86-73 en su último amistoso de preparación antes del inicio de la Liga Nacional de Básquet 2025/26. El encuentro se disputó en Bell Ville y tuvo a Juan Ignacio Lema como goleador del conjunto santiagueño con 13 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión mostró un gran nivel en la primera parte y se fue al descanso con ventaja de 50-41, impulsada por la tarea de Figueredo, clave con sus puntos y asistencias. En el segundo tiempo, Atenas achicó la diferencia a cinco unidades, pero el elenco dirigido por Leandro Ramella ajustó en defensa y volvió a tomar el control del partido para sellar la victoria. Además de Lema, también se destacaron Sonala con 11 tantos, y Figueredo, Robinson y Meyinsse con 10 cada uno.

Con este resultado, Quimsa llega con confianza al arranque de la temporada. Su debut oficial será el jueves en Santiago del Estero frente a Instituto de Córdoba, en un inicio exigente que tendrá como desafío paralelo la Liga Sudamericana, torneo en el que competirá el próximo mes en Brasil.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River, con la mente en la Libertadores, la pasó mal en Tucumán y cayó ante Atlético
  2. 2. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  3. 3. Messi frotó la lámpara y le dio el triunfo al Inter Miami con dos golazos ante el DC United
  4. 4. Escándalo: usó la ambulancia de su trabajo para ir a un hotel alojamiento
  5. 5. Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT