Quimsa cerró su pretemporada con un triunfo ante Atenas en Córdoba

La Fusión se impuso sobre el Griego por 86-73 en su último ensayo antes de la competencia oficial.

Hoy 23:04

Quimsa venció a Atenas de Córdoba por 86-73 en su último amistoso de preparación antes del inicio de la Liga Nacional de Básquet 2025/26. El encuentro se disputó en Bell Ville y tuvo a Juan Ignacio Lema como goleador del conjunto santiagueño con 13 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión mostró un gran nivel en la primera parte y se fue al descanso con ventaja de 50-41, impulsada por la tarea de Figueredo, clave con sus puntos y asistencias. En el segundo tiempo, Atenas achicó la diferencia a cinco unidades, pero el elenco dirigido por Leandro Ramella ajustó en defensa y volvió a tomar el control del partido para sellar la victoria. Además de Lema, también se destacaron Sonala con 11 tantos, y Figueredo, Robinson y Meyinsse con 10 cada uno.

Con este resultado, Quimsa llega con confianza al arranque de la temporada. Su debut oficial será el jueves en Santiago del Estero frente a Instituto de Córdoba, en un inicio exigente que tendrá como desafío paralelo la Liga Sudamericana, torneo en el que competirá el próximo mes en Brasil.