Añatuya: dos lesionados en un grave accidente entre motos

El siniestro ocurrió en una peligrosa esquina céntrica. Los heridos fueron trasladados al Hospital Zonal por una ambulancia municipal.

Hoy 00:12

Un violento accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche del sábado dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad, en la ciudad de Añatuya.

El siniestro vial se registró alrededor de las 23 en la intersección de avenida Pablo Lascano Gottau y calle Sarmiento, una zona céntrica y de alta circulación vehicular.

Por causas que se investigan, dos motocicletas colisionaron de manera frontal. En una de ellas se trasladaba una mujer identificada como Noelia Lobos, mientras que en la otra circulaba un adolescente de 17 años, de nombre Gustavo Maldonado.

Ambos resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de emergencia y posteriormente trasladados en ambulancia municipal a la guardia del Hospital Zonal de Añatuya, donde quedaron en observación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41 y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del impacto.