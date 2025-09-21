Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Nada peor que tu ex: Albon tocó a Colapinto, le arruinó la carrera y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

En la vuelta 18, el argentino hizo su parada en boxes y, al regresar a pista, fue impactado por el piloto de Williams. El toque en la rueda trasera lo dejó en trompo y nunca más pudo recuperarse. Max Verstappen se quedó con el triunfo.

Hoy 10:40

Toda la planificación que Franco Colapinto iba concretando en el circuito callejero de Bakú sucumbió en el giro 16 del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1, cuando su Alpine fue tocado desde atrás por el Williams del tailandés Alex Albon y con ello el argentino vio cómo otra oportunidad de concretar otra destacada labor quedó coartada, y debió continuar en la carrera en el fondo del clasificador, llegando 19°.

La labor de Colapinto fue certera en la primera parte de la competencia, consiguiendo con el renovado A525 (utilizó un monocasco que reemplazó al que se golpeó en la clasificación) progresar en la fila india desde la largada con neumáticos de compuesto medio, dando cuenta del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas) en la vuelta inicial; y posteriormente dando cuenta de Lance Stroll (Aston Martin) tras un leve duelo.

Si bien intentó dar alcance a Fernando Alonso (tuvo cinco segundos de recargo por haber movido su Aston Martin antes que se apague el semáforo), la prestación del Alpine no le permitió acortar las diferencias para intentar una superación, y en el giro 16 fue llamado a boxes para cambiar los neumáticos y calzar compuesto duro. Al retornar a la carrera, Albon provocó el incidente que lo relegó y que dañó algunos implementos del coche, limitando su evolución en el resto del GP. El tailandés fue penalizado con 10 segundos por esa acción.

Sobre el tramo final de la competencia azerbayana, fue alcanzado por el ganador Max Verstappen (Red Bull) y perdió una vuelta, y luego su compañero Pierre Gasly también lo superó y con ello ambos Alpine arribaron en las últimas posiciones del clasificador.

TEMAS Franco Colapinto Fórmula 1

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Nada peor que tu ex: Albon tocó a Colapinto, le arruinó la carrera y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  2. 2. "La construcción del milagro": el nuevo libro de Javier Milei será presentado en octubre
  3. 3. Añatuya: dos lesionados en un grave accidente entre motos
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 21 de septiembre: la primavera comienza inestable y con 25° de máxima
  5. 5. “¿Cómo podemos arreglar?”: un hombre intentó coimear a un policía tras una infracción de tránsito
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT