En vivo: Franco Colapinto busca dar el golpe en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El argentino no tuvo hasta ahora un buen fin de semana pero se ilusiona ya que en este circuito logró sus primeros puntos. Ahora con Alpine, intentará imitar aquel rendimiento.

Hoy 09:54

Este domingo, Franco Colapinto largará desde la posición 16 en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras una clasificación accidentada en la que debió abandonar por un choque, el argentino parte por delante de su compañero Pierre Gasly e intentará sumar sus primeros puntos con Alpine en un circuito especial para él.

El año pasado, con Williams y en su segunda carrera en la F1, Colapinto consiguió sus primeras unidades en la máxima categoría al terminar en la octava posición. Por eso, con la escudería francesa apunta a volver a quedar entre los diez primeros y sumar nuevamente con su nuevo equipo.

Colapinto sufrió un fuerte accidente durante los últimos segundos de la Q1. El piloto argentino venía marcando buenos parciales e intentaba meterse entre los 15 mejores para avanzar a la Q2, pero perdió el control de su monoplaza en una de las curvas más complejas del trazado urbano de Bakú.

La parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas)

A qué hora inicia el Gran Premio de Azerbaiyán

La carrera en el circuito de Bakú comenzará a las 8 (horario argentino)

Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán

La transmisión del Gran Premio de Azerbaiyán estará a cargo de Fox Sports, Disney Plus y F1 TV.