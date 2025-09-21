El largo brazo del narcoterrorismo

El despliegue de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe parece demasiado para frenar narco-terroristas. Pero suficiente para los objetivos en Venezuela.

Hoy 05:17

Por Carlos Ruckauf, en diario Clarín

Por una Orden Ejecutiva del Presidente Trump, la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos ha desplegado dos fuertes operativos aeronavales. Uno en el Pacífico y otro, mucho más poderoso, en el Caribe Sur.

Este último está encabezado por el Iwo Jima (una suerte de portaaviones), seis destructores misilísticos, un submarino a propulsión nuclear, 15 aviones F35, 6 drones reaper (con el tamaño de un avión de 30 pasajeros) y dos escuadrillas de F16.

Demasiado para frenar narco-contrabandistas y suficiente para atacar objetivos en territorio venezolano. Quizás con la intención de capturar a los capos narcos: Maduro, Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.

Todo indica que la operación en curso sigue los mismos pasos que la de Bin Laden y no los de una ocupación territorial.

En la guerra fría del siglo XXI, las dos superpotencias (Estados Unidos y China) van camino a acordar áreas de coincidencias y marcos de competencia.

A fines de octubre o en los primeros días de noviembre, Trump y Xi Jinping se reunirán personalmente junto a sus equipos.

Las conversaciones entre los ministros de ambas naciones son constantes y han servido para ir convergiendo en acuerdos sustantivos. Uno de los más significativos se relaciona con los riesgos que supone el crimen organizado supranacional y el terrorismo. Desde ese punto de vista, las complicidades políticas son vistas como un problema común que cada uno resolverá en su área de influencia.

Estados Unidos ha peticionado a su contraparte asiática una especial contención de los contrabandistas chinos, encargados de realizar envíos de fentanilo a México. Una vez allí, los narcos reciben el fentanilo, lo mezclan con cocaína y lo introducen en la sociedad estadounidense, con efectos letales.

El actual despliegue militar norteamericano en el Caribe Sur, apunta a impedir el tráfico, tanto allí como en el Pacífico.

El cártel “Los Soles” es una organización conducida por Nicolás Maduro (quien usurpa el poder en Venezuela).

Este cártel consiste en una banda integrada por generales, llamada así en referencia a los soles que adornan sus charreteras, y las complicidades se extienden a políticos y empresarios de Iberoamérica. Desde España a México, pasando por Nicaragua, Honduras, Ecuador, Cuba y la estratégica Colombia.

En el caso particular de Colombia, que ha perdido recientemente su certificación frente al gobierno estadounidense, el cimbronazo golpea especialmente a Gustavo Petro, quien podría recibir una sanción similar a la que recibió el entonces presidente, Eugenio Samper, por parte de la administración Clinton, el 11 de julio de 1996. Dijo en ese momento la administración demócrata: "El presidente Samper participó a conciencia en negociaciones con el narcotráfico”, “Recibió dinero narco para su campaña electoral”, "Samper no podrá ingresar a los EE.UU.”.

Está documentado, por confesión de su hijo y testimonio de su nuera, que Petro también recibió dinero narco para su campaña y que hubo una fuerte expansión de los cultivos de coca durante su mandato presidencial, que concluye el año próximo.

Otro Jefe de Gobierno en problemas es el español Pedro Sánchez. Envuelto en innumerables casos de corrupción y complicado por unas valijas de la líder narco Delcy Rodriguez, que el entonces ministro español Ábalos permitió ingresar a España con autorización de Sánchez.

El llamado "Delcygate" se refiere a lo ocurrido el 20 de enero de 2020, cuando la venezolana aterrizó en Barajas, pese a estar prohibido su ingreso al Espacio Schengen por la Unión Europea, reuniéndose allí mismo con el ministro Ábalos.

Tanto Sánchez como Ábalos negaron conocer con anticipación la llegada de la imputada.

Sin embargo, en octubre de 2024, la Guardia Civil española informó que Pedro Sánchez supo cuatro días antes de la llegada de Delcy Rodriguez y que, pese a la prohibición de la Unión Europea, autorizó el aterrizaje.

¿Qué había en las maletas cuyo ingreso se permitió? Sigue siendo una incógnita no revelada, aunque imaginada por muchos.

También el ex presidente de España, Jose Luis Rodriguez Zapatero, está siendo investigado en Estados Unidos por su relación con el usurpador venezolano.