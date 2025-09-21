Ingresar
Termas fue una fiesta y coronó a Delfina María Mesples como Reina Provincial de los Estudiantes 2025

La elección tuvo lugar en las escalinatas de Casino del Sol y contó con la presencia de Sofía Zamolo y Mario Guerci.

Reina de los Estudiantes 2025.

Con un marco brillante y todo el glamour, Delfina María Mesples del Colegio Hermano Hermas de Bruijn fue elegida como la Reina Provincial de los Estudiantes en un  evento que fue organizado por el gobierno de la provincia a través de la Dirección de la Juventud.

La fiesta se realizó en las escalinatas de Casino del Sol frente a plaza San Martín y contó con la presencia del Subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el intendente municipal, Jorge Mukdise; el director de la Juventud, Ariel Zorribas, y representantes de instituciones intermedias de la provincia y de Las Termas.

Fueron elegidas como 2° Dama de Honor, Thiara Candela Aguirre Escuela municipal de Artes Plásticas de Las Termas; como 1° Dama de Honor, Sara Micaela Anauate del Colegio Absalón Rojas de Capital.

Como 2° Representante, Brisa Shasmin Gómez Abdala, de la Comercio Gral. San Martín La Banda y 1° Representante, Tiziana Chiaraviglio Ingrata del instituto Monseñor Jorge Gottau de Capital

El cetro fue entregado por Renata Morante, Reina Provincial de los Estudiantes 2024.

