Abogada estafada: pagó una millonaria suma por muebles que no recibió

La profesional indicó en su denuncia, que realizó el pago por sillones a una persona del barrio La Católica. A pesar de los reiterados reclamos, nunca recibió los bienes.

Bajo las órdenes del fiscal Martín Silva, personal del Departamento Delitos Económicos investiga la supuesta estafa que sufrió una conocida abogada del foro local, quien denunció que pagó más de un millón de pesos por muebles que no recibió.

El caso se conoció durante la tarde del viernes cuando la víctima —de 34 años, con domicilio en el barrio Cabildo— arribó a la Comisaría Tercera e informó que semanas atrás había realizado una compra en un comercio ubicado sobre Belgrano y Lamadrid.

Según consta en la denuncia de la letrada, allí realizó una operación con un joven identificado con el apellido Barraza —residente en el barrio La Católica — quien sería dueño del mencionado emprendimiento.

Siempre en función de la denuncia, la abogada tras llegar a un acuerdo con Barraza —por los muebles— le realizó un pago por $1.125.000, comprometiéndose el acusado a hacerle entrega de los sillones el día 10 de agosto.

La víctima —quien presentó ante los uniformados los pagarés que tenía por la mercadería que había adquirido— manifestó que nunca recibió su compra y que en reiteradas oportunidades se dirigió al domicilio del denunciado, pero sus familiares siempre le respondieron que no se encontraba en la casa.

Ante los dichos de la profesional, los efectivos se comunicaron con el Dr. Martín Silva —fiscal de turno— quien ordenó que se eleven las actuaciones a la Fiscalía y que se dé intervención al Departamento de Delitos Económicos para llevar adelante la investigación.