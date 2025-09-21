Choque fatal en el puente Chaco – Corrientes: detuvieron al camionero que provocó el accidente

Los investigadores sospechaban que el vehículo se quedó sin frenos. Es un joven de 26 años que quedó imputado por homicidio culposo.

Hoy 06:31

Mientras avanza la investigación por el impactante choque múltiple en el Puente General Manuel Belgrano, que dejó un muerto y varios heridos, el conductor del camión que provocó el accidente fue detenido e imputado por homicidio culposo.

Es un joven de 26 años -identificado con las iniciales R.N.D- que nació en Santa Fe. La fiscalía ordenó la detención al confirmarse la muerte de Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años que estuvo involucrado en el choque.

El accidente fue dado a conocer este viernes por la tarde con un llamado desesperado al 911, con el que informaron que había personas atrapadas entre los autos y la situación era crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y los rescatistas encontraron una escena caótica.

Entre los hierros retorcidos había varios heridos que fueron asistidos de inmediato y trasladados en ambulancias al Hospital Perrando.

En la escena, los bomberos trabajaron con rapidez para evitar una tragedia mayor: desconectaron las baterías de los autos para prevenir incendios y, junto a los Bomberos de la Policía de Corrientes, realizaron un barrido de combustible en la calzada para neutralizar cualquier derrame.

El camionero detenido fue trasladado al Departamento de Antecedentes Personales, mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos. Según su primera declaración, el camión se habría quedado sin frenos, motivo por el cual se desató el choque múltiple.

La víctima fatal del siniestro fue Juan Carlos Pérez, de 57, quien circulaba en su moto y fue embestido por un auto que cambió de carril de manera inesperada. El hombre quedó atrapado entre un camión y un vehículo utilitario. Tras ser rescatado por los bomberos, fue trasladado al Hospital Escuela, donde murió poco después.