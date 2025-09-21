Un estudio afirma que las parejas que se conocieron por internet son menos felices

Aunque las apps de citas crecen, aquellos vínculos que empezaron de un “cara a cara” muestran mejores indicadores de felicidad y duración en sus vínculos.

Hoy 06:57

En un mundo donde todo está al alcance de un clic, incluso el amor, la paradoja es brutal: la inmediatez nos aleja de lo profundo, y si bien las relaciones nacen más rápido, se apagan antes de prenderse del todo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tanto la pandemia, como el auge de las apps de citas, incrementaron el porcentaje de parejas que se conocieron de manera virtual, aunque con una particularidad: la felicidad y la duración de las mismas.

Un estudio, liderado por Marta Kowal de la Universidad de Wroclaw, en Polonia, y publicado en la revista Science Direct, analizó más de 6000 casos de 50 países diferentes, incluidos Estados Unidos, Australia, todos los países de América del Sur, y muchos de África, Asia y Europa.

“Las relaciones amorosas de alta calidad desempeñan un papel crucial en el bienestar individual y en la estabilidad a largo plazo, lo que convierte a este tema en un área importante para la atención científica y social continuada”, explicaron.

Cabe destacar que el rango de edad de los participantes fue de los 18 a los 73 años, de manera que, del total de voluntarios, el 84% conoció a su pareja de manera tradicional y un 16% fue vía una plataforma en línea.

Pero no solo eso, sino que, según la investigación, las personas que encontraron a su pareja de manera “convencional”, o bien, en la vida real, registraron una mayor satisfacción con el vínculo en sí e incluso presentaron un enamoramiento superior, a diferencia se conocieron a través de internet.

Este patrón fue especialmente notorio entre los hombres y se intensificó en individuos mayores de 33 años. Incluso al tener en cuenta diversas variables externas, como edad, nivel educativo o duración de la relación, los resultados se mantuvieron consistentes.

Uno de los motivos por lo que se produce este fenómeno es la amplia oferta de opciones en las aplicaciones de citas, lo que puede generar una especie de “parálisis por análisis” y fomentar un enfoque superficial, centrado en la apariencia física más que en la compatibilidad de personalidad.

La psicóloga Beatriz Goldberg precisa que eso puede derivar en elecciones poco acertadas al momento de formar pareja, a la par de presentarse una falta de veracidad en los perfiles: “Uno tiende a decir que sí sin notar lo que realmente hay del otro lado”.

“Hay muchísimos usuarios que tienden a distorsionar datos como su edad, altura u otros aspectos personales con tal de poder encajar con el otro. A la larga se va a saber la mentira y eso disminuye notablemente la confianza”, expresó.

A su vez, Goldberg considera que “la mayoría de las mujeres tiende a querer cambiar al otro, sobre todo en sus actitudes negativas, como la infidelidad”. “Dichos pensamientos tienen que ver con una buena elección de la pareja y conocimiento previo”, agregó.

Sobre este último concepto, Jessica, de 26 años, que vivió tanto un vínculo surgido de forma real como uno virtual, trazó una comparativa entre ambas relaciones: “Cuando conocés a alguien en la vida real, lo que se va dando es más natural, más genuino y eso ayuda a que haya más confianza y puntos en común desde el principio”.

“En cambio, cuando surge de una app de citas, muchas veces empieza desde una idealización y después, en el día a día aparecen las diferencias, que hace que la relación no siempre se sostenga en el tiempo”, agregó.

Por su parte, Elías, de 30 años, analizó su fugaz vínculo que surgió a raíz de Bumble y desde su perspectiva consideró como algo clave que la exclusividad se debe tratar con la relación ya madura.

“El problema de entablar un nexo con alguien de las apps de citas es que mientras vos te estás conociendo con la otra persona, no sabés si sigue activa en la plataforma. Yo había conocido a alguien, teníamos química, nos llevábamos muy bien, estaba por avanzar, pero luego noté que ella seguía utilizando la red, por lo que ninguno era exclusivo para el otro. Eso fomentó una falta de confianza muy grande que hizo que todo vaya para atrás”, expresó.

Para concluir, el estudio sugiere que los vínculos que nacen cara a cara suelen estar mediados por intereses o actividades compartidas, como un grupo de amigos, el trabajo o un hobby en común, lo cual podría facilitar una conexión más auténtica y duradera desde el inicio.



Fuente: TN