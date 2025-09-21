“¿Cómo podemos arreglar?”: un hombre intentó coimear a un policía tras una infracción de tránsito

Un cabo de la policía, que cumple funciones en la División Prevención de la Zona Centro, denunció a un sujeto que le ofreció plata para "arreglar" ya que fue sorprendido conduciendo alcoholizado y a contramano.

Hoy 07:17

Según consta en la denuncia que realizó el cabo Facundo Lares (36), el hecho se registró cerca de las 8.20 cuando él se encontraba colaborando en un accidente de tránsito en Pueyrredón y Belgrano y recibió un alerta que sus pares de la Comisaría 4ª necesitaban ayuda para desalojar una fiesta clandestina, con gran cantidad de participantes.

El policía, que se desplazaba en una motocicleta de la policía, rápidamente se trasladó hasta esa "novedad", en una casa sobre calle San Juan al 500, en el barrio Congreso. Una vez allí observó que sus colegas se encontraban desalojando la vivienda, saliendo varios de los invitados a toda velocidad del lugar en sus respectivos rodados.

Cerca de las 8.30 cuando regresaba a su recorrido preventivo, observó que sobre avenida Colón, en el carril sur a norte, antes de llegar a calle San Juan estaba estacionada una camioneta Ford Ranger, a contramano.

Según contó el funcionario, dicho rodado había salido de la fiesta clandestina y el conductor trataba de hacer subir al vehículo a dos jóvenes alcoholizadas. Ante esta situación pidió ayuda a sus colegas.

Con asistencia de otros efectivos que filmaban el operativo se acercaron al conductor, quien se identificó como García, dueño de una empresa de construcción y empleado de la administración pública, del barrio Siglo XIX.

Siempre en función de la denuncia del cabo, García ante la falta que estaba cometiendo —alcoholizado y a contramano— comenzó a decirles: "Cómo podemos arreglar para no tener problemas" ofreciendo la suma de dinero de "50, 70 o 100 mil pesos". En ese momento el oficial que había llegado al lugar le manifestó que estaba cometiendo otro delito, tratándose de "intento de cohecho", por lo que el acusado guardó silencio.

Los uniformados alertaron de la situación a la fiscal Natalia Malachevsky, quien ordenó varias medidas, entre ellas el secuestro del rodado y que se confeccione la correspondiente infracción.