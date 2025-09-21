Ingresar
Un motociclista falleció tras derrapar y sufrir graves heridas en su cabeza

Ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio Tabla Redonda. Tenía 27 años y vivía en la localidad de Las Tijeras.

Hoy 07:37

Un joven de 27 años, identificado como Nicolás Diaz, falleció en la madrugada del sábado tras protagonizar un accidente de tránsito. 

El hecho sucedió en el cruce de las calles Rebotaro y Calle 1 del barrio Tabla Redonda cuando el joven, domiciliado en la localidad de Las tijeras, habría derrapado y golpeado violentamente contra el pavimento.

Tras la llegada del personal policial y de averiguaciones realizadas, Diaz habría estado en una reunión familiar y alrededor de las 5 de la madrugada salió en su moto con intenciones de regresar a su hogar.

Debido al golpe contra el pavimento, la víctima habría sufrido  traumatismo encéfalo craneano grave y fractura de maxilar inferior.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12 y Criminalística. La Fiscal de turno ordenó una autopsia.

