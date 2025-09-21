Un motociclista falleció tras derrapar y sufrir graves heridas en su cabeza

Ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio Tabla Redonda. Tenía 27 años y vivía en la localidad de Las Tijeras.

Hoy 07:37

Un joven de 27 años, identificado como Nicolás Diaz, falleció en la madrugada del sábado tras protagonizar un accidente de tránsito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho sucedió en el cruce de las calles Rebotaro y Calle 1 del barrio Tabla Redonda cuando el joven, domiciliado en la localidad de Las tijeras, habría derrapado y golpeado violentamente contra el pavimento.

Te recomendamos: Terrible tragedia en Santiago del Estero: un motociclista murió tras un violento choque en la Ruta 21

Tras la llegada del personal policial y de averiguaciones realizadas, Diaz habría estado en una reunión familiar y alrededor de las 5 de la madrugada salió en su moto con intenciones de regresar a su hogar.

Debido al golpe contra el pavimento, la víctima habría sufrido traumatismo encéfalo craneano grave y fractura de maxilar inferior.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12 y Criminalística. La Fiscal de turno ordenó una autopsia.