La melliza de Thiago Medina habló de la salud de su hermano: "Se encuentra estable"

El viernes por la mañana, Thiago Medina fue sometido a una cirugía de urgencia y, desde entonces, su familia ha mantenido informados a sus seguidores y allegados sobre su estado de salud. El ex participante de Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde ha recibido una intervención quirúrgica tras sufrir un accidente.
Brisa, su melliza, fue quien compartió un mensaje a través de sus redes sociales para informar sobre la evolución de Thiago. En su historia de Instagram, la joven publicó el siguiente parte médico: “Thiago Agustín Medina se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien”. Además, Brisa destacó que ya han pasado 24 horas desde la operación y pidió que sus seguidores sigan orando por la pronta recuperación de su hermano: “Les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”.
En el quirófano, los médicos tuvieron que reconstruir la parrilla costal de Thiago, quien sufrió la fractura de ocho costillas. La intervención se realizó para evitar complicaciones respiratorias y asegurar una adecuada recuperación. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado debido a las lesiones pulmonares que sufrió.
En una nota anterior, el padre de Thiago también se había referido a su estado en DDM (América), donde explicó que el pulmón de Thiago está sensible y que será necesario un tiempo de observación antes de conocer más detalles sobre su recuperación: “Hay que esperar que evolucione bien”, aseguró el padre. Además, añadió que se espera recibir más información en las próximas horas.
El ánimo de la familia es positivo, pero aún se mantiene una gran incertidumbre sobre la evolución de Thiago. En medio de este complicado momento, los seguidores del ex Gran Hermano han demostrado su apoyo, enviando mensajes de aliento a la familia Medina.
Por ahora, se aguarda que las próximas 24 a 48 horas sean cruciales para conocer el pronóstico definitivo de Thiago y si su recuperación continúa avanzando favorablemente. La familia ha pedido respeto y comprensión mientras atraviesan este momento tan delicado.