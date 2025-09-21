Ingresar
A dos meses de su separación, Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a coincidir en un evento familiar

Esta vez, fue la comunión de un familiar el escenario que permitió a los actores encontrarse y mostrar una vez más que la relación entre ellos sigue siendo cordial.

Hoy 08:12

Después de dos meses de haber anunciado su separación, Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a coincidir en un evento familiar. Esta vez, fue la comunión de un familiar el escenario que permitió a los actores encontrarse y mostrar una vez más que la relación entre ellos sigue siendo cordial.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron diferentes momentos del día. Vázquez, protagonista de la obra Rocky, se fotografió con el niño que celebraba su comunión y acompañó la imagen con un mensaje lleno de cariño: “Feli del amor”. Por su parte, Accardi, columnista en Olga, publicó una cálida selfie junto al chico en el aire libre, aprovechando el sol para capturar la esencia de la celebración. Más tarde, la actriz también compartió imágenes del evento, entre ellas, una de la tradicional torta de comunión decorada con globos y un mensaje personalizado.

La elección de ambos de compartir este importante momento familiar dejó claro que, a pesar de su separación, los lazos familiares que los unen siguen siendo una prioridad. El reencuentro en la comunión no solo representó una oportunidad para mostrar que mantienen una buena relación, sino que también sirvió para restarle dramatismo a la nueva etapa de sus vidas.

