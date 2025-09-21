Abrieron nuevas inscripciones en el Instituto Privado de Arte para el ciclo 2025

El Instituto Privado de Arte (IPA) ha reabierto las inscripciones para cursos y talleres en diversas disciplinas musicales, con el respaldo de una resolución oficial y oportunidades de formación para todas las edades.

Hoy 08:44

En el marco de su propuesta anual, el Instituto Privado de Arte (IPA) ha reabierto las inscripciones para el ciclo 2025. Con un amplio abanico de opciones para todas las edades, la institución ofrece cursos y talleres de música clásica y popular, así como programas en Tecnicatura en Instrumentos y Profesorado Elemental. Las especialidades disponibles incluyen piano, teclados, violín, guitarra y canto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cada una de las propuestas formativas está avalada por una Resolución oficial de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, lo que les otorga puntaje en las Juntas de Calificaciones. Esto representa una gran oportunidad para aquellos interesados en seguir una carrera en la música o en complementar su formación artística con validez oficial.

La presidenta del IPA, Felisa Perea, destacó la accesibilidad del instituto, que se encuentra en el corazón de la ciudad de Santiago del Estero. "El IPA ofrece un ambiente cómodo y cuidado, apto para todas las edades", señaló Perea, destacando que el centro está diseñado para ser un espacio inclusivo y de calidad educativa para estudiantes de todas las edades.

Además de los cursos regulares, el IPA también organiza Audiciones, Máster Class y conciertos, donde participan prestigiosos músicos de Tucumán. Estos eventos cuentan con el apoyo continuo de la pianista Celina Lis y sus discípulos, quienes son parte activa de las actividades del instituto. También se destaca la visita del guitarrista Marco Ceraolo, quien acompaña a la institución durante todo el año, enriqueciendo la propuesta formativa con su experiencia.

Los interesados pueden acercarse a la sede central del IPA, ubicada en Jujuy 557, entre Roca y Gorriti en la ciudad capital. Para más detalles o consultas, se pueden comunicar al 422 1181 o al 3855871565.

Con estas nuevas inscripciones, el IPA reafirma su compromiso con la comunidad infantil y juvenil, ofreciendo espacios de formación artística y cultural. El objetivo es seguir formando grandes profesionales en el futuro, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollarse en el ámbito musical y artístico.