La reacción inesperada de una perra en una escena emotiva de "Marley y yo" se viralizó

Un video protagonizado por una perra y su dueño durante una de las escenas más tristes de la película Marley y yo ha conquistado TikTok, alcanzando más de un millón de visualizaciones y desatando risas por la reacción inesperada de la mascota.
Un video viral en TikTok ha dejado a los usuarios sorprendidos y riendo a carcajadas. La grabación, publicada por el usuario @el.locura66, muestra una escena emotiva de la película Marley y yo, pero con un giro inesperado protagonizado por su perra Cata. En el clip, el dueño está viendo una de las escenas más tristes del filme, notablemente conmovido, cuando decide acariciar a su mascota, lo que desencadena una reacción sorprendente y graciosa.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
“Yo estaba conmovido viendo esta escena... La verdad que muy triste”, comenta el dueño mientras observa el trágico momento de la película. Con su perra Cata a su lado, el dueño la llama cariñosamente y le habla en tono afectuoso: “La miro a mi pichichi, le digo ‘Cata’”. Pero lo que ocurre a continuación es lo que sorprende a todos. En lugar de disfrutar del gesto, Cata responde de forma inesperada con un ladrido y muestra los dientes, generando una escena bastante cómica.
El dueño, lejos de sentirse incomodado, responde con humor a la actitud de su perra, lo que provoca su propia risa y la de los miles de espectadores que vieron la grabación. El contraste entre la emotividad de la película y la reacción poco amistosa de la perra se convierte en el principal atractivo del video, que rápidamente comenzó a viralizarse.
Con más de un millón de visualizaciones y cerca de 190.000 "me gusta", los usuarios de TikTok no han podido evitar comentar y compartir el video. Entre los comentarios, muchos destacaron lo auténtico y espontáneo del momento, mientras otros bromeaban sobre la actitud de Cata.
@el.locura66 ♬ sonido original - Gustavo
“Me asusté yo también”, “Cata quería ver ‘El Conjuro’”, “Ay hermano, la próxima pone advertencia, casi me fui con Dios”, y “¿Está bautizada Cata?” fueron algunas de las reacciones que acompañaron al video, reflejando la sorpresa y la risa que causó en la comunidad.
El usuario también aprovechó el momento para bromear sobre la diferencia entre su perra y Marley, el famoso perro de la película, dejando claro que, en su caso, la realidad supera a la ficción. La reacción inesperada de Cata se ha convertido en uno de los momentos más divertidos y comentados de TikTok, demostrando que las redes sociales pueden ser un lugar donde la emoción y el humor se encuentran de maneras inesperadas.
Así, un simple gesto de cariño se transformó en un viral que mantiene a los usuarios riendo y recordando la famosa película con una nueva perspectiva.