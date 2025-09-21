La reacción inesperada de una perra en una escena emotiva de "Marley y yo" se viralizó

Un video protagonizado por una perra y su dueño durante una de las escenas más tristes de la película Marley y yo ha conquistado TikTok, alcanzando más de un millón de visualizaciones y desatando risas por la reacción inesperada de la mascota.

Hoy 08:48

Un video viral en TikTok ha dejado a los usuarios sorprendidos y riendo a carcajadas. La grabación, publicada por el usuario @el.locura66, muestra una escena emotiva de la película Marley y yo, pero con un giro inesperado protagonizado por su perra Cata. En el clip, el dueño está viendo una de las escenas más tristes del filme, notablemente conmovido, cuando decide acariciar a su mascota, lo que desencadena una reacción sorprendente y graciosa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Yo estaba conmovido viendo esta escena... La verdad que muy triste”, comenta el dueño mientras observa el trágico momento de la película. Con su perra Cata a su lado, el dueño la llama cariñosamente y le habla en tono afectuoso: “La miro a mi pichichi, le digo ‘Cata’”. Pero lo que ocurre a continuación es lo que sorprende a todos. En lugar de disfrutar del gesto, Cata responde de forma inesperada con un ladrido y muestra los dientes, generando una escena bastante cómica.

El dueño, lejos de sentirse incomodado, responde con humor a la actitud de su perra, lo que provoca su propia risa y la de los miles de espectadores que vieron la grabación. El contraste entre la emotividad de la película y la reacción poco amistosa de la perra se convierte en el principal atractivo del video, que rápidamente comenzó a viralizarse.

Con más de un millón de visualizaciones y cerca de 190.000 "me gusta", los usuarios de TikTok no han podido evitar comentar y compartir el video. Entre los comentarios, muchos destacaron lo auténtico y espontáneo del momento, mientras otros bromeaban sobre la actitud de Cata.

“Me asusté yo también”, “Cata quería ver ‘El Conjuro’”, “Ay hermano, la próxima pone advertencia, casi me fui con Dios”, y “¿Está bautizada Cata?” fueron algunas de las reacciones que acompañaron al video, reflejando la sorpresa y la risa que causó en la comunidad.

El usuario también aprovechó el momento para bromear sobre la diferencia entre su perra y Marley, el famoso perro de la película, dejando claro que, en su caso, la realidad supera a la ficción. La reacción inesperada de Cata se ha convertido en uno de los momentos más divertidos y comentados de TikTok, demostrando que las redes sociales pueden ser un lugar donde la emoción y el humor se encuentran de maneras inesperadas.

Así, un simple gesto de cariño se transformó en un viral que mantiene a los usuarios riendo y recordando la famosa película con una nueva perspectiva.