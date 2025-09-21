Ingresar
Ofrecen recompensa por la devolución de un perrito perdido en Ruta Nacional 9

Por cualquier información pueden comunicarse al 3854043030.

Hoy 08:55
Perro perdido

Un perrito se perdió en la Ruta Nacional 9, a la altura del km 1.121, y su dueño está ofreciendo recompensa por su devolución. 

La mascota ha causado gran preocupación, y se solicita a quienes puedan tener información sobre su paradero o hayan encontrado al animal que se comuniquen al 3854043030.

Es importante señalar que el dueño está dispuesto a ofrecer una compensación económica por el regreso del perrito, lo que hace aún más urgente la solicitud. 

Si alguna persona ha visto o encontrado al animal, se le invita a contactarse lo antes posible para facilitar su regreso a casa.

