Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Video: Colapinto sufrió un toque de Albon y perdió terreno en la Fórmula 1

En la vuelta 18 del GP, el argentino Franco Colapinto hizo su parada en boxes y, al regresar a pista, fue impactado por Alex Albon. El toque en la rueda trasera lo dejó en trompo y con un tiempo valioso perdido.

Hoy 09:05
Colapinto toque

El argentino Franco Colapinto vivió un momento complicado en la Fórmula 1 este domingo, cuando en la vuelta 18 del Gran Premio realizó su primera parada en boxes para cambiar los neumáticos medios por duros. La maniobra parecía salir limpia, pero al reincorporarse a pista se encontró con el tailandés Alex Albon.

El piloto de Williams intentó superarlo, pero lo tocó en la rueda trasera, lo que provocó que Colapinto hiciera un trompo. La situación lo relegó posiciones y le hizo perder un tiempo importante que puede ser clave en el desarrollo de la carrera.

Colapinto marchaba en el puesto 18° al momento del incidente y, si bien pudo continuar en competencia, quedó condicionado por el error de su rival. El joven de Buenos Aires buscará recuperarse en las próximas vueltas y mantener sus chances de sumar en el campeonato.

TEMAS Franco Colapinto Fórmula 1

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "La construcción del milagro": el nuevo libro de Javier Milei será presentado en octubre
  2. 2. Añatuya: dos lesionados en un grave accidente entre motos
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto busca dar el golpe en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  4. 4. Central Córdoba afronta un duelo clave buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 21 de septiembre: la primavera comienza inestable y con 25° de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT