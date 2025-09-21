Video: Colapinto sufrió un toque de Albon y perdió terreno en la Fórmula 1

En la vuelta 18 del GP, el argentino Franco Colapinto hizo su parada en boxes y, al regresar a pista, fue impactado por Alex Albon. El toque en la rueda trasera lo dejó en trompo y con un tiempo valioso perdido.

Hoy 09:05

El argentino Franco Colapinto vivió un momento complicado en la Fórmula 1 este domingo, cuando en la vuelta 18 del Gran Premio realizó su primera parada en boxes para cambiar los neumáticos medios por duros. La maniobra parecía salir limpia, pero al reincorporarse a pista se encontró con el tailandés Alex Albon.

El piloto de Williams intentó superarlo, pero lo tocó en la rueda trasera, lo que provocó que Colapinto hiciera un trompo. La situación lo relegó posiciones y le hizo perder un tiempo importante que puede ser clave en el desarrollo de la carrera.

Colapinto marchaba en el puesto 18° al momento del incidente y, si bien pudo continuar en competencia, quedó condicionado por el error de su rival. El joven de Buenos Aires buscará recuperarse en las próximas vueltas y mantener sus chances de sumar en el campeonato.