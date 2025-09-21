Daniel Osvaldo se habría separado de su novia a dos meses de empezar la relación

Después de su relación con Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo había comenzado un vínculo con la modelo Malena, pero según informó el programa A la tarde, el romance habría llegado a su fin en las últimas semanas.

Hoy 09:04

Daniel Osvaldo volvió a ser protagonista en los medios tras confirmar la ruptura de su relación con Malena, la modelo con quien había comenzado un romance después de su separación de Gianinna Maradona. La noticia fue revelada el viernes durante el programa de chimentos A la tarde, conducido por Karina Mazzocco.

La periodista Cora Debarbieri fue quien aportó detalles sobre el final de esta relación, que parecía haber sido bastante mediática en sus primeros momentos. "Estuvo de novio con algunas personas del mundo del espectáculo, con algunas mujeres del mundo del espectáculo. La última novia no era del medio", comentó Debarbieri, sugiriendo que el vínculo con Malena no solo fue corto, sino también fuera del foco de los medios.

Al ser consultada por Karina Mazzocco sobre lo sucedido, Debarbieri fue directa: "Llegaron al final de la relación. Se separó". La periodista también dejó una nota irónica al cierre de su intervención, haciendo alusión a las publicaciones previas de Osvaldo, en las cuales el futbolista compartía fotos con Malena y la describía como su "chiquita". "Ahí tenemos alguna imagen que él ha subido a sus redes sociales mostrando lo que era el día a día en esa relación. Ahí decía: 'Feliz cumple, chiquita', pero ahora le dice: 'Chau, chiquita', porque se separó en el último tiempo", concluyó.