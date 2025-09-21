El presunto asesino serial de Jujuy pidió ampliar su declaración tras ser imputado por dos nuevos homicidios

Durante una audiencia, negó los crímenes, pero pidió ampliar su declaración, mientras se le exhibieron evidencias que lo vinculan con los hechos.

Hoy 09:09

Matías Jurado, el hombre de 37 años acusado de ser el presunto asesino serial de Jujuy, estuvo presente en una audiencia reciente en la que se le comunicaron nuevas imputaciones relacionadas con dos homicidios adicionales. Durante la audiencia, realizada en el Servicio Penitenciario de Jujuy, el fiscal Guillermo Beller detalló que, a pesar de poder haberse abstenido de declarar, Jurado pidió ampliar su testimonio con respecto a los crímenes que se le atribuyen.

En este contexto, el fiscal Beller explicó que Jurado fue informado sobre los terceros y cuartos homicidios que se le imputan, a la vez que se le mostraron las pruebas en su contra, incluidas las evidencias que lo vinculan con los hechos. Sin embargo, el hombre continuó declarando su inocencia, negando haber cometido los homicidios que se le atribuyen.

El fiscal también reveló que se le confrontó con los resultados de las pruebas de ADN, que lo vinculan a los homicidios agravados, por ensañamiento, alevosía y placer. Además, se presentaron registros y pruebas que demuestran que Jurado miente sobre sus movimientos, incluyendo evidencias de que tomó un colectivo que había negado haber utilizado y que lo ubican en lugares donde decía no haber estado.

La investigación se centra en la casa de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde se hallaron restos humanos y donde vivía junto a su sobrino, un adolescente de 16 años, quien ya ha declarado ante la Justicia. Según los testimonios, Jurado habría convencido a las víctimas de que les ofrecía trabajo o bebidas alcohólicas, para luego someterlas, asesinarlas y descuartizarlas.

El fiscal Beller detalló que Jurado insiste en su inocencia, asegurando que nunca salió de su casa y que ninguna de las personas desaparecidas entró en su domicilio. Sin embargo, esta versión sigue siendo cuestionada por la investigación, que se encuentra en pleno proceso.

Además, el fiscal mencionó que aún se esperan resultados de las cámaras de seguridad, los procesamientos de ADN y el informe psiquiátrico solicitado para evaluar la salud mental de Jurado, lo que podría tener un impacto significativo en la acusación.

La Fiscalía de Jujuy continúa trabajando en el caso y espera que los estudios y las pruebas adicionales permitan finalmente formalizar la acusación y solicitar la elevación a juicio de este macabro caso.