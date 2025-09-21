El Aston Villa del Dibu Martínez dejó escapar una gran chance, empató ante Sunderland y sigue sin ganar

Los Villanos ganaban, pero el local reaccionó e igualó el encuentro con uno menos en el marco de la quinta fecha del certamen inglés. Fue 1 a 1.

Hoy 12:10

El mal arranque del Aston Villa no se detiene. Este domingo, el conjunto de Unai Emery volvió a dejar puntos en el camino y apenas empató 1-1 frente al Sunderland, en un duelo marcado por la expulsión temprana de Reinildo y la falta de efectividad de los de Birmingham. Con este resultado, ya son siete partidos consecutivos sin ganar desde que comenzó la temporada, sumando tres empates y tres derrotas en la Premier League.

El encuentro tuvo un quiebre a los 33 minutos del primer tiempo, cuando el local se quedó con diez hombres tras la infantil expulsión de Reinildo, quien golpeó a Matty Cash con una insólita plancha. A partir de allí, el Villa tomó el control de la pelota, pero nunca encontró claridad en ataque. Incluso, el arquero argentino Dibu Martínez tuvo que intervenir en varias ocasiones, y llegó a salvar a su equipo cuando un cabezazo de Alderete dio en el travesaño.

La ilusión llegó en el complemento: Cash apareció en ataque y con un derechazo sorpresivo anotó el primer gol del Aston Villa en la temporada. Sin embargo, la alegría duró poco: una confusa jugada en la salida defensiva dejó a Wilson Isidor de cara al arco, y el delantero de los Gatos Negros no perdonó para establecer el empate definitivo.

Con más empuje que ideas, el Villa buscó desnivelar en los minutos finales, pero el asedio con centros no fue suficiente. El resultado terminó sellando otra frustración para un equipo que atraviesa un inicio de campeonato para el olvido.

El próximo desafío será clave: el jueves recibirá al Bologna en el debut de la Europa League, donde intentará cambiar la cara y reencontrarse con la victoria.