Arsenal y Manchester City se miden en un duelo clave por la Premier League

Los Gunners y los Ciudadanos se verán las caras este domingo desde las 12.30 en el Emirates Stadium.

Hoy 09:24

La quinta jornada de la Premier League tendrá su plato fuerte con el cruce entre Arsenal y Manchester City, dos candidatos que miden fuerzas en el Emirates Stadium. El partido comenzará a las 12.30 y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con mucho en juego desde el arranque de la temporada 2025/26.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Arsenal llega con un rendimiento convincente. Los refuerzos comienzan a marcar diferencia y el equipo de Mikel Arteta viene de una sólida victoria en la Champions League: fue 2-0 ante el Athletic Club en Bilbao. En la liga inglesa acumula triunfos ante Manchester (1-0), Leeds (5-0) y Nottingham (3-0), además de una derrota ajustada contra Liverpool (0-1). Con 9 puntos, los Gunners son escoltas y apuntan a romper la racha de tres temporadas consecutivas finalizando en el segundo puesto.

Del otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola se encuentra en pleno proceso de ajustes tras cambios en la plantilla y el cuerpo técnico. Los Ciudadanos comenzaron goleando 4-0 al Wolverhampton, luego sufrieron dos caídas seguidas ante Tottenham y Brighton, pero lograron recuperarse con un contundente 3-0 en el clásico frente al Manchester United y un triunfo clave en la Champions, 2-0 ante el Napoli en el Etihad Stadium.

Los probables equipos para este gran duelo serían:

Arsenal: Raya; Calafiori, Magalhães, Mosquera, Timber; Rice, Zubimendi, Merino; Eze, Gyökeres, Madueke. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: Donnarumma; Gvardiol, Dias, Khusanov, O'Reilly; Rodri, Reijnders, Foden; Silva, Doku, Haaland. DT: Pep Guardiola.