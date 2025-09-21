Tragedia en Córdoba: tres muertos en un choque frontal en la Ruta Nacional N° 9

Un choque frontal entre dos vehículos en Córdoba dejó tres víctimas fatales. El accidente ocurrió en Tío Pujio, y la víctima más joven, una mujer de 80 años, falleció horas después de ser trasladada al hospital.

Hoy 09:34

Córdoba vivió una nueva tragedia vial en la madrugada de ayer, cuando un choque frontal entre dos vehículos en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 580, dejó tres muertos. El accidente ocurrió en el departamento General San Martín, cerca de Tío Pujio, y resultó en la muerte inmediata de dos hombres, uno de 52 años y otro de 72, quienes conducían un Renault Clío y un Renault 12, respectivamente.

Una mujer de 80 años, quien viajaba como acompañante en el Renault 12, fue trasladada gravemente herida al Hospital Pasteur de la ciudad de Río Cuarto, con politraumatismos severos. Sin embargo, horas después, las autoridades informaron su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente motivó la intervención de las autoridades policiales y equipos de investigación vial, quienes se abocaron a la reconstrucción de los hechos. Aunque las autoridades aún no han revelado detalles sobre la mecánica del choque ni las identidades de las víctimas, se confirmó que los conductores fallecieron en el acto.

Peritos de criminalística trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y dar claridad sobre las circunstancias que llevaron al siniestro, mientras que el tránsito en la zona fue regulado.