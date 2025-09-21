El Atlético de Madrid de los argentinos no pudo sostener la ventaja e igualó en su visita al Mallorca

En el Estadio Son Moix, el Colchonero sacó la ventaja en el complemento, pero sobre el final el local reaccionó para sentenciar el 1 a 1 final. Álvarez en el primer tiempo falló un penal.

El Atlético de Madrid volvió a mostrar su irregularidad en este inicio de LaLiga 2025/26. Este domingo, en el Estadio de Son Moix, el equipo del Cholo Simeone dominó buena parte del encuentro, pero no logró superar a un RCD Mallorca que se defendió con orden y aprovechó los descuidos del rival para llevarse un empate 1-1.

El equipo colchonero comenzó presionando y generando situaciones claras. A los 14 minutos, llegó la chance más clara: un penal tras mano de Raíllo, que Julián Álvarez remató fuerte, pero el arquero Román adivinó la intención y lo detuvo. Pese a la insistencia, el Aleti no logró concretar, y sus argentinos en cancha —Álvarez, Nico González y Giuliano Simeone— no lograron gravitar.

En el segundo tiempo, el ingreso de Sorloth buscaba cambiar la historia, pero apenas 10 minutos después vio la roja tras una plancha revisada por VAR, dejando al equipo aún más vulnerable. Gallagher abrió el marcador para los colchoneros con un rebote, pero cinco minutos después Muriqui igualó de cabeza, y Mallorca aprovechó la desesperación del Aleti para generar peligro constante.

Con este empate, el Atlético de Madrid sigue mostrando un equipo sin ideas, débil defensivamente y poco efectivo de cara al gol. La diferencia con el líder se amplía: nueve puntos detrás del Real Madrid, que encabeza la tabla, mientras que los colchoneros marchan 12° con seis unidades. Una jornada más que deja al Aleti con más dudas que certezas en su inicio de temporada.