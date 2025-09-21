Ingresar
El Papa afirmó que “pueblos enteros se ven aplastados por la violencia“ y evocó la tragedia de Gaza

Habló de un "un tiempo seriamente amenazado por la guerra". También criticó el "apego a los bienes materiales".

Hoy 10:12
León XIV.

El papa León XIV lamentó este domingo en el Angelus -y antes en una misa en la parroquia de Santa Ana en el Vaticano- que “pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia y, más aún, por una indiferencia desvergonzada que los abandona a un destino de miseria”. Evocó también la tragedia humanitaria que se vive en Gaza.

León XIV dijo que animaba a esos pueblos “a perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra”.

“Ante esos dramas no queremos ser sumisos sino anunciar con la palabra y con las obras que Jesús es el salvador del mundo. Aquel que nos libera de todo mal”, planteó.

Además, explicó que “la Iglesia reza para que los gobernantes de las naciones sean libres de la tentación de utilizar la riqueza contra los hombres transformándola en armas que destruyen a los pueblos y en monopolios que humillan a los trabajadores”.

El papa Robert Prevost aseguró que “este apego a los bienes materiales confunde a nuestro corazón y distorsiona nuestro futuro. La tentación es pensar que sin Dios podríamos vivir bien de todos modos, mientras que sin riqueza estaríamos tristes y afligidos por mil necesidades”.

Señaló que “en lugar de pedir ayuda con confianza y compartir con fraternidad, nos sentimos impulsados a calcular, a acumular, volviéndonos sospechosos y desconfiados hacia los demás”.

El pontífice concluyó que “estos pensamientos convierten al prójimo en un competidor, en un rival o en alguien de quién sacar provecho”.

En el Angelus ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro al Vaticano, el Papa apoyó la iniciativa de potenciar la ayuda católica al sufrido pueblo de Gaza.

Durante el Angelus también se refirió a la tragedia del pueblo de la Franja de Gaza y elogió los esfuerzos de grupos católicos por ayudarlos. Expresó que su esfuerzo debía ser potenciado en los grupos de solidaridad católicos "para que termine la violencia, el exilio forzado y la venganza".

TEMAS Papa León XIV

