F1: Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán de punta a punta y se prende en la lucha por el título

El neerlandés dominó la carrera en Bakú de principio a fin y recortó puntos en el campeonato. George Russell y Carlos Sainz completaron el podio, mientras que Franco Colapinto quedó 19° tras un toque con Alex Albon.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1 tuvo a un claro protagonista: Max Verstappen. El tricampeón mundial lideró desde la largada hasta la bandera a cuadros y se quedó con una victoria clave para mantener vivo su sueño de campeonato. Con este triunfo, le descontó terreno a Oscar Piastri y Lando Norris, quienes no lograron sumar fuerte en Bakú.

En el podio lo acompañaron George Russell (Mercedes), que finalizó segundo a más de 14 segundos, y Carlos Sainz (Williams), tercero en una gran actuación para la escudería británica. Más atrás se ubicaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Liam Lawson (Racing Bulls), ambos con actuaciones sólidas en el trazado urbano de Bakú.

Entre los grandes animadores de la temporada, Lando Norris (McLaren) cruzó la meta séptimo, mientras que Oscar Piastri (McLaren) no pudo terminar la carrera por problemas mecánicos. Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos con Ferrari, también sumaron puntos al llegar en la octava y novena posición.

La nota negativa para la afición argentina fue el resultado de Franco Colapinto (Alpine), que tras un toque con Alex Albon sufrió un trompo, perdió mucho tiempo y terminó en el puesto 19°, lejos de la zona de puntos.