Llevarán a cabo la última fecha del "Re-Corriendo Mi Ciudad 2025" en el Parque Aguirre

Se realizará este domingo 5 de octubre en la zona Este de la ciudad.

Hoy 10:28

El próximo domingo 5 de octubre se llevará a cabo la última fecha del evento "Re-Corriendo Mi Ciudad 2025", que se realizará en el Parque Aguirre, específicamente en la costanera, en el sector de los asadores.

El evento tiene como objetivo promover la práctica del atletismo de calle, y está dirigido a toda la familia. Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 5K y 10K. Además, se contará con pruebas de Atletismo Infantil, que serán dirigidas por el Profesor Gonzalo Jiménez de la Escuela de Atletismo Corre-Caminos.

La competencia es parte del Campeonato Santiagueño de Atletismo de Calle y se destaca por ser un evento social, deportivo, inclusivo y sustentable. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la feria de emprendedores que acompaña el evento.

Horarios y Detalles de la Jornada:

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Domingo 5 de octubre de 2025 Hora de inicio: 08:00 hs

08:00 hs Ubicación: Parque Aguirre – Costanera (sector de los asadores)

Inscripción y Participación:

Cupos limitados: Se invita a los interesados a inscribirse lo antes posible para asegurar su lugar en la competencia.

Premios:

Medalla metálica finisher para todos los que completen la prueba.

para todos los que completen la prueba. Premiación general y por categorías cada 5 años para las distancias de 5K y 10K.

Otros Servicios:

Hidratación en el recorrido.

en el recorrido. Fotografías profesionales del evento.

del evento. Remera oficial del evento (opcional).

Contacto:

Para más detalles o para realizar la inscripción, los interesados pueden comunicarse al 385-3193187.

Este evento ofrece una gran oportunidad para disfrutar del deporte en familia y apoyar la actividad física a nivel local, y es la última cita del campeonato para los amantes del atletismo en la ciudad.