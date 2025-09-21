Colapinto explotó tras el toque de Albon en Azerbaiyán: “Perdí todo”

El piloto argentino de Alpine lamentó el incidente con su excompañero de Williams, que lo hizo quedar último en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pese a los daños, pudo terminar la carrera, aunque muy lejos de los puntos.

Hoy 10:39

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de Fórmula 1 dejó una gran frustración para Franco Colapinto. El argentino marchaba en una buena carrera cuando un toque con Alexander Albon, su excompañero en Williams, lo mandó al fondo de la grilla y lo privó de pelear por un resultado competitivo.

“Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, señaló Colapinto tras la competencia en Bakú. Y agregó: “Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. Hay que tomar muchos riesgos y por ahora no nos salen las cosas, tenemos que mejorar”.

El toque se produjo en la vuelta 18, cuando Albon intentó superarlo y lo tocó en la parte trasera, provocando que el monoplaza de Colapinto hiciera un trompo y golpeara contra el muro. Aunque pudo continuar, sufrió daños en el alerón delantero, lo que le hizo perder potencia y ritmo.

Los comisarios deportivos sancionaron a Albon con 10 segundos, mientras que el equipo Alpine confirmó que el auto de Colapinto quedó dañado. Hasta ese momento, el bonaerense venía realizando una labor prolija, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly, pero el incidente arruinó lo que podía haber sido un buen domingo.