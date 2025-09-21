Cayó el autor del millonario robo en una pizzería: era empleado y sobrino del dueño

Los investigadores del Departamento Robo y Hurto procedieron a la detención del joven en el mismo local, secuestrando una mochila con $60.000 en efectivo y un celular nuevo.

En la noche del sábado, el Departamento Robo y Hurto (DGI) logró detener a un joven de 25 años acusado de protagonizar un importante robo en la reconocida Pizzería La Catedral, ubicada en el centro de Las Termas de Río Hondo.

Las tareas de investigación, llevadas adelante por personal de esta dependencia y que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad de la zona, permitieron identificar al sospechoso en pocas horas. En las imágenes se lo observa ingresando al local alrededor de las 4 de la madrugada por una puerta alternativa, cuando el comercio estaba cerrado, y retirándose con una mochila.

Con orden judicial, los investigadores del Departamento Robo y Hurto procedieron a la detención del joven en el mismo local, secuestrando una mochila con $60.000 en efectivo, un celular Samsung de reciente compra y otro teléfono de su propiedad. Posteriormente, en un departamento ubicado en calle Francisco Solano s/n, en Villa Río Hondo, donde residía el sospechoso, se incautaron $500.000 adicionales.

El caso se relaciona con la denuncia formulada por el propietario de la pizzería, quien horas antes había advertido que desconocidos sustrajeron aproximadamente $1.200.000 tras forzar una caja metálica ubicada debajo del mostrador, aparentemente ingresando por un ventiluz que da hacia calle Sarmiento.

La investigación no solo permitió esclarecer el hecho en tiempo récord, sino que además reveló un dato sorprendente: el detenido, además de ser empleado del comercio, sería sobrino del propio damnificado.

El procedimiento se realizó bajo la intervención del Fiscal Dr. Carlos Vega y el Juez Dr. Silvio Salice, quienes ordenaron la detención y el secuestro de los elementos.

El joven permanece detenido y los bienes incautados quedaron a disposición de la Justicia, que prosigue con las actuaciones.