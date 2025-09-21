La convocatoria reunió a miles de estudiantes de Loreto y localidades vecinas en una jornada cargada de actividades recreativas, música en vivo y espacios de encuentro especialmente pensados para la juventud.

Este sábado, el Parque Fuerza Aérea de Loreto se colmó de jóvenes para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, en una fiesta organizada por la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de la Ciudad. La convocatoria reunió a miles de estudiantes de Loreto y localidades vecinas en una jornada cargada de actividades recreativas, música en vivo y espacios de encuentro especialmente pensados para la juventud.

El intendente de Loreto, Ramón González, estuvo presente durante el evento, destacando el rol fundamental de los jóvenes en la comunidad. “Este encuentro es una muestra de la energía, el entusiasmo y el futuro que representan nuestros estudiantes. Desde el municipio trabajamos constantemente en políticas públicas que fortalezcan sus oportunidades, promoviendo un entorno de inclusión, educación y participación”, expresó González.

El mandatario también resaltó las políticas que se implementan en la ciudad para apoyar a los jóvenes, incluyendo programas educativos, capacitación laboral, promoción del deporte y el acceso a la cultura.

La celebración, que se vivió como una verdadera fiesta popular, reflejó el espíritu de unidad y el compromiso con el presente y futuro de los jóvenes de Loreto. La jornada fue un espacio no solo de diversión, sino también de reconocimiento hacia las políticas que acompañan el desarrollo integral de la juventud local.

Con un clima festivo y de camaradería, la previa al Día del Estudiante sirvió como un recordatorio del trabajo conjunto entre los jóvenes y el municipio para construir una comunidad más inclusiva y participativa.